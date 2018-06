Erhält Rückendeckung vom Chef: Die angefeindete Claudia Neumann kommentiert derzeit als erste deutsche Frau Spiele der Männer-WM im TV. (ZDF / Peter Kneffel)

Die frauenfeindliche Hetze im Internet gegen Sportreporterin Claudia Neumann bei der Fußball-WM soll nach dem Willen des ZDF ein juristisches Nachspiel haben. "Das ZDF hat bei der Staatsanwaltschaft Mainz Strafantrag gestellt gegen zwei Nutzer, die sich auf Social Media gegenüber Claudia Neumann und dem ZDF extrem abfällig geäußert haben", sagte Intendant Thomas Bellut am Freitag in Mainz. Es gehe um Beleidigung und die öffentliche Aufforderung zu Straftaten. "Offenbar hat immer noch ein Teil der Zuschauer ein Problem damit, dass eine Frau Fußball kommentiert." Er sprach von einer "abenteuerlichen Einstellung".

Neumann ist bei der WM die einzige deutsche Frau, die Spiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen kommentiert. Als erste deutsche Frau kommentierte sie 2016 während der Europameisterschaft Spiele der Männer. Schon damals hatte es wüste Kommentare in den sozialen Netzwerken gegeben. Auch beim Condef Cup 2017 war sie bei drei Partien am Mikro.

Mehr zum Thema DOSB-Versammlung Vorbild Frau Die Vollversammlung des DOSB in Bremen beschäftigt sich mit Konzepten für mehr weibliche Vertreter ... mehr »

Anzeige habe hoffentlich abschreckende Wirkung

ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann hatte ihr vergangene Woche hohes Fachwissen bescheinigt. Dass ihr auch Fehler passierten wie die Verwechslung eines japanischen Spielers, gehöre wie bei männlichen Kollegen zum Job. "Es ging auch gar nicht darum, ob sie fachliche Fehler gemacht hat", sagte Bellut am Freitag. "Wir verfolgen alle Attacken gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZDF, die Straftatbestände erfüllen, in jedem Fall." Er hoffe auf eine abschreckende Wirkung.

Das ZDF zog eine positive Zwischenbilanz der Fußball-WM. Im Durchschnitt hätten 9,7 Millionen Zuschauer an den ersten sieben WM-Tagen im ZDF die Live-Spiele aus Russland verfolgt. Die Partien der deutschen Mannschaft sahen knapp 26 Millionen Zuschauer. In der Mediathek habe das Spiel zum WM-Aus am Mittwoch den Rekordwert von bis zu 9,36 Millionen Besuchen erreicht. (dpa)