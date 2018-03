WM 2018 in Russland

Nächste Verkaufsphase für WM-Tickets: Schnelligkeit wichtig

Fußball-Fans können sich vom 13. März von 10.00 Uhr an wieder um Tickets für die WM im Sommer in Russland bewerben. Im zweiten Teil der zweiten Verkaufsphase kommt es bis zum 3. April auch auf Geschwindigkeit an.