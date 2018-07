Mesut Özil hat sich erstmals zu dem Foto mit Recep Tayyip Erdogan geäußert. (dpa)

Rund einen Monat nach dem peinlichen Vorrunden-Aus der Deutschen Nationalmannschaft hat sich Mittelfeld-Stratege Mesut Özil erstmals öffentlich zu dem skandalumwitterten Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan geäußert. "In meiner Brust schlagen zwei Herzen: ein deutsches und ein türkisches", erklärt Özil in einer auf Twitter veröffentlichten Stellungnahme. Seine Mutter habe ihm in seiner Kindheit beigebracht niemals zu vergessen, wo er herkommt - einen Wert, den er heute auch noch befolgt.

Nach einem Spiel zwischen Deutschland und der Türkei 2010 habe er Erdogan erstmals getroffen, da er die Partie gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel besuchte. "Seitem haben sich unsere Wege mehrmals gekreuzt", so Özil. Dabei sei nie Politik zum Thema gekommen, sondern immer nur über Fußball gesprochen worden.

"Ich bin mir dessen bewusst, dass das Foto für große Aufmerksamkeit gesorgt hat und während manche mich als Lügner oder Täuscher sehen, hatte ich nie politische Absichten hinter diesem Bild", schreibt der 29-Jährige. Es sei ihm viel mehr darum gegangen, dem Präsidenten des Heimatlandes seiner Eltern Respekt zu zollen. "Wenn ich mich nicht mit ihm getroffen hätte, hätte ich respektlos gegenüber meinen Vorfahren gezeigt, welche Stolz darauf wären, was ich heute bin", so Özil. Es sei ihm egal, wer der Präsident sei, sondern dass es der Präsident sei, mit dem er sich getroffen habe. "Respekt gegenüber einem politischen Amt zu zeigen ist ein Wert, den sicherlich auch die Queen und die britische Premierministerin Theresa May verinnerlicht haben, als sie Erdogan in London emfpangen haben", schreibt Özil weiter.

Er verstehe, dass es in vielen Kulturen schwierig sei, die Person von einem Amt zu trennen, aber in diesem Fall sei es so. Unabhängig davon, wie diese Wahl ausgegangen sit oder die davor, hätte er das Bild gemacht, schließt Özil sein Statement.

Das umstrittene Bild zeigt Özil bei einem Treffen mit Erdogan wenige Wochen vor der WM. Auch Ilkay Gündogan traf sich mit dem türkischen Präsidenten, veröffentlichte kurz darauf aber schon eine Erklärung. Nach dem Aus in Russland hatten DFB-Präsident Reinhard Grindel und Teammanger Oliver Bierhoff stark kritisiert und ihn mehr oder weniger für das Ausscheiden des DFB-Teams verantwortluch gemacht. (sei)