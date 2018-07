Manchmal braucht selbst Politik keine langen Sätze. „Auf die Idee, dass ein Foto mit Erdogan an der Niederlage gegen den Fußball-Giganten Südkorea Schuld sein soll, können auch nur DFB-Funktionäre nach drei Wochen Nachdenken kommen“, twitterte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet. Gemeint sind DFB-Präsident Reinhard Grindel und Oliver Bierhoff, die in Interviews das deutsche WM-Aus plötzlich am Verhalten Mesut Özils in der Foto-Affäre mit Staatspräsident Erdogan festmachen.

Populistischer hätten sie sich nicht äußern können. Özil spielte eine schwache WM (wie andere auch), das Foto mit Erdogan war dämlich – aber ihn jetzt zum Sündenbock zu erklären, ist schwach. Vor der WM wurden kritische Fragen zum Erdogan-Foto von Bierhoff abgewürgt und das Thema für beendet erklärt, Grindel betonte gar Verständnis für das Entstehen des Fotos.

Besser wäre gewesen, dem wieder mal entflammten Rassismus rund um Mesut Özil entschieden entgegenzutreten. Stattdessen wurde die älteste Sportler-Regel mit Füßen getreten: Wir gewinnen und verlieren zusammen.