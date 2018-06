Der Kroate Luka Modric spielt bisher eien überragende WM. Foto: Cezaro De Luca (dpa)

„Luka ist nicht nur der beste unserer aktuellen Spieler, er ist der beste kroatische Spieler der Geschichte“, sagte der frühere Schalker Rakitic. Ein ähnliches Lob erteilte Rakitic an Andres Iniesta, seinen spanischen Vereinskollegen in Barcelona. „Ich danke Gott, dass ich mit Luka und Andres zusammenspielen darf“, meinte Rakitic in Roschtschino weiter. Und ergänzte: „Sie sind die besten Spieler, die es auf ihrer Position jemals gegeben hat. Und es ist für uns Sterbliche eine Ehre, jeden Tag von ihnen lernen zu dürfen.“

Trotz der eigenen Ambitionen der Kroaten, die als eines von drei Teams alle Vorrundenspiele gewonnen haben, sind die Spanier für Rakitic der WM-Favorit Nummer eins: „Ihre Sicherheit im Spiel stellt sie über alle anderen.“ (dpa)