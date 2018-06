Britischer LGBT-Aktivist Peter Tatchell wird von der Polizei in Moscow festgenommen. (Reuters)

Russland feiert die Fußball-WM, den bunt gekleideten ausländischen Fans lässt die Polizei vieles durchgehen, doch Schwule halten sich vorsichtig zurück. Es gab während des Turniers keine Übergriffe auf Homosexuelle oder andere Minderheiten, jedenfalls sind beim gut organisierten russischen LGBT-Netzwerk (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender) in St. Petersburg keine Fälle bekannt geworden.

Homophobie ist Teil der Abgrenzung zu Europa

"Wenn die russischen Behörden wollen, dann können sie Sicherheit organisieren", sagt der Aktivist Igor Kotschetkow mit bitterem Unterton. "Die Staatsmacht will keine Zwischenfälle." Im russischen Alltag außerhalb der WM ist die Polizei nämlich in vielen Fällen nicht bereit, Schwule zu schützen. Wer als Opfer einen Angriff anzeigt, wird oft noch verhöhnt; schwulenfeindliche Motive der Täter werden in den Akten unterschlagen.

Homophobie ist Teil der Abgrenzung von Europa, die Präsident Wladimir Putin seinem Land derzeit als Kurs vorgibt. "Russische Nationalisten verwenden oft den Begriff Gayropa", schreibt der Schweizer Russland-Kenner Ulrich Schmid auf dem Portal Dekoder.de. "Damit soll signalisiert werden, dass Europa seine traditionellen Werte aufgegeben habe und sich von Minderheiten bestimmen lasse."

Einzelne Drohungen gegen Schwule gab es in Russland vor der WM. Im Spielort Rostow am Don sollen paramilitärische Kosaken Streife laufen. Sie kündigten an, sich küssende Männer, nun ja, nicht gleich zu verprügeln, aber der Polizei zu melden. Der orthodox-fundamentalistische Unternehmer German Sterligow hängte an einem seiner Bäckereigeschäfte wieder ein Schild auf: "Zutritt für Schwuchteln verboten!". Er hat nach Medienberichten begonnen, diese Holzschilder in Brandmalerei auch an andere Läden zu verkaufen.

LGBT-Aktivist verhaftet

Gegen so etwas wird nicht vorgegangen. Dafür haben die russischen Sicherheitskräfte selbst im WM-Trubel ein Auge darauf, wenn jemand für Schwulenrechte demonstriert. Am Eröffnungstag wurde der britische Aktivist Peter Tatchell in Moskau festgenommen. Er hatte ein Plakat hochgehalten mit der Aufschrift: "Putin versagt dabei, gegen das Foltern von Schwulen in Tschetschenien vorzugehen."

Tatchell kam wieder frei und konnte Russland verlassen. Er soll aber eigentlich am kommenden Dienstag (25.6.) vor Gericht erscheinen, weil er gegen das Demonstrationsrecht verstoßen habe.

Thema wird tabuisiert



In der autoritär regierten Teilrepublik Tschetschenien waren Anfang 2017 Dutzende echte oder vermeintlich schwule Männer entführt und misshandelt worden. Mindestens drei Opfer wurden nach Recherchen der oppositionellen Zeitung "Nowaja Gaseta" ermordet. Nach einem internationalen Aufschrei sahen sich die Moskauer Behörden gezwungen, den Vorfällen nachzugehen. Ergebnis ein Jahr später: Es soll alles nicht wahr gewesen sein. Und der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow stritt in einem BBC-Interview erneut ab, dass es in seiner muslimisch geprägten Republik überhaupt Schwule gebe: "Wir kennen das Wort gar nicht. Unsere Mentalität ist anders. Wir sprechen zuhause nicht über so etwas. Bei uns gibt so welche nicht. Das ist alles erfunden."

In dem vergifteten gesellschaftlichen Klima nutzt die russische LGBT-Gemeinschaft enge und ständig gefährdete Nischen. So gibt es in St. Petersburg ein kleines Filmfest "Bok o Bok" (Seite an Seite), das Filme zu LGBT-Themen auch in anderen Städten zeigt.

Doch in einem neuen Bericht für 2016/17 listet das Netzwerk zahlreiche Fälle von Gewalt bis zu Vergewaltigung und Mord auf, von Diskriminierung am Arbeitsplatz oder im öffentlichen Leben. Ein Gesetz von 2013 stellt "Propaganda" von Homosexualität gegenüber Minderjährigen unter Strafe. Das mache es unmöglich, junge Menschen über unterschiedliche sexuelle Orientierungen aufzuklären.

Der Bericht geht davon aus, dass das Klima aus politischen Motiven bewusst vergiftet wird: "Leider werden Menschenrechte oder Achtung der Persönlichkeit öffentlich gebrandmarkt als falsche Toleranz, die den Russen fremd sei." Es gehe nur um Abgrenzung von Europa.

Internationale Organisation setzt sich für Minderheiten ein

Auch Aktivist Kotschetkow sagt, das öffentliche Reden über Schwule oder über Fremde sei gehässiger geworden. Im privaten Leben könne er nicht sagen, dass die Schwulenfeindlichkeit zu- oder abgenommen habe. Besorgt ist er aber, wie es nach der WM weitergeht. Während des Turniers ist die internationale Organisation Fans gegen Rassismus (Fare) in Russland aktiv. Sie betreibt zwei "Häuser der Vielfalt" als Anlaufstellen in Moskau und St. Petersburg. Dabei wurden in St. Petersburg kurzfristig die ersten angemieteten Räume verweigert - eine übliche Methode, mit der russische Behörden missliebigen Nicht-Regierungsorganisationen das Leben schwer machen, wie Fare-Direktorin Piara Powar sagte.

Den schwulen ausländischen Fans hat Fare viele Ratschläge für die WM in Russland gegeben. Darin heißt es unter anderem: "Du DARFST: Regenbogensymbole auf der Kleidung oder als Accessoire tragen, Händchen halten, LGBT-Rechte diskutieren. Du darfst NICHT: An Protestaktionen für LGBT-Rechte teilnehmen, selbst wenn Du ganz allein nur mit einer Regenbogenfahne mitten auf einem Platz stehst." (dpa)