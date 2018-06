Nach Flugproblem

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Saudi-Trainer Pizzi erwartet keine Auswirkungen

Die Schrecksekunde bei der Anreise zum Gruppenspiel gegen Uruguay wird nach Ansicht von Saudi-Arabiens Trainer Juan Antonio Pizzi keine Auswirkungen auf die Partie am Mittwoch (17.00 Uhr MESZ) in Rostow am Don haben.