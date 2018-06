Schwedens Trainer Janne Andersson setzt gegen Deutschland weitgehend auf die gegen Südkorea erfolgreiche Mannschaft. Foto: Christian Charisius (dpa)

Ansonsten setzt Trainer Janne Andersson auf dieselben Spieler wie beim erfolgreichen Start in das Turnier in Russland. Kapitän Andreas Granqvist und Mittelfeldspieler Emil Forsberg von RB Leipzig führen seine Mannschaft im Spiel gegen die DFB-Auswahl in Sotschi an. (dpa)