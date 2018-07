Der Schwede Sebastian Larsson hält nach dem Spiel ein Plakat hoch mit der Aufschrift : «The difference between Sweden and Switzerland? Quarter final!» Foto: Joel Marklund/Bildbyran via ZUMA Press (dpa)

Dass es Leuten außerhalb Europas anders geht, zeigte sich zum Achtelfinal-Match zwischen „SWE“ und „SUI“ bei der Fußball-WM: Sowohl scherzhaft als auch scheinbar ernst gemeint häufte sich auf Twitter die Erkenntnis, dass „Sweden“ und „Switzerland“ tatsächlich zwei verschiedene Länder sind.

Neu ist die verwirrende Verwirrung nicht: Zum Börsengang des schwedischen Unternehmens Spotify wehte im April in New York versehentlich die Flagge der Eidgenossen. Diesmal hielten die Social-Media-Kanäle der schwedischen Diplomaten mit kleinen Lektionen in Landeskunde dagegen: Die Schweizer hätten das Jodeln, die Schweden Disco - Schweden das rothaarige Rotzgör Pippi Langstrumpf, die Schweizer das wuschelköpfige Almkind Heidi, twitterten die Botschaften des skandinavischen Landes in den Tagen vor dem Spiel.

Das entscheidende Argument lieferte nach dem 1:0 der Schweden und WM-Aus der Schweizer schließlich Sebastian Larsson. Auf einem Plakat, das der schwedische Nationalspieler im Stadion hoch hielt, stand schwarz auf gelb: „Der Unterschied zwischen Schweden und der Schweiz? Viertelfinale!“ (dpa)