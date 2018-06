Thiago Alcantara (M) wurde von Trainer Fernando Hierro in die Startelf der Spanier gegen Marokko beordert. Foto: Francisco Seco/AP (dpa)

Trainer Fernando Hierro beorderte den Münchner Mittelfeldspieler in Kaliningrad erstmals bei der WM in Russland in die Startelf und vertraute ansonsten derselben Mannschaft wie beim 1:0-Sieg gegen Iran. Für Thiago, der gegen Portugal eingewechselt worden war, nahm Lucas Vazquez auf der Bank Platz. Bei Marokko musste überraschend Medhi Benatia weichen.

Den Spaniern genügt bereits ein Unentschieden, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Sie kämpfen aber mit Portugal um den Gruppensieg. Marokko ist nach zwei Niederlagen schon vorzeitig ausgeschieden. (dpa)