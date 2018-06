Südkoreas Kapitän Sung-Yong Ki hat sich am Fuß verletzt. Foto: Marius Becker (dpa)

Der 104-malige Nationalspieler von Swansea City erlitt beim 1:2 am Samstag gegen Mexiko eine Verletzung am Fuß und verließ das Stadion in Rostow am Dom an Krücken. Ein Verbandssprecher erklärte, man wisse noch nicht genau, um welche Verletzung es sich handele und wie lange Ki ausfalle. (dpa)