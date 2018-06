Russlands Trainer Stanislaw Tschertschessow will vor dem letzten Gruppenspiel keine unnötigen Wechsel vornehmen. Foto: Efrem Lukatsky/AP (dpa)

„Wir bereiten uns auf das Spiel genauso vor wie auf die anderen Begegnungen zuvor. Wer am besten in Form ist, der spielt. Ich werde keine besonderen Wechsel vornehmen“, sagte Tschertschessow am Sonntag in Samara. Sollte die medizinische Abteilung bei einem Spieler allerdings Zweifel an der Fitness anmelden, werde er diese jedoch berücksichtigen, sagte der Coach des Gastgebers. Definitiv fehlen wird der nach wie vor verletzte Alan Dsagojew.

Die Russen haben wie Uruguay die ersten beiden Gruppenspiele gewonnen. In der Partie am Montag (16.00 Uhr) geht es daher nur noch um den Gruppensieg. Da die möglichen Achtelfinalgegner erst in den Begegnung am späteren Montagabend ermittelt würden, mache es auch keinen Sinn, zu taktieren, sagte Tschertschessow. „Wir wollen Erster werden.“ Russland kann im Achtelfinale auf Spanien, Portugal oder den Iran treffen. (dpa)