Selbstbewusst nach dem Einzug ins Achtelfinale: Uruguays Luis Suárez. Foto: Andrew Medichini/AP (dpa)

Nach dem vorzeitigen Einzug in das WM-Achtelfinale hofft Uruguay auf eine lange Russland-Reise. „Wir haben ein großes Selbstbewusstsein und große Erwartungen“, verkündete Luis Suárez nach seinem mit dem Siegtor gekrönten Jubiläum zuversichtlich.

Trotz einer insgesamt durchwachsenen Leistung beim 1:0 (1:0) gegen Saudi-Arabien dürfte der Topstürmer vom FC Barcelona sein 100. Länderspiel in guter Erinnerung behalten. „Ich fühle mich geehrt, dass ich für diese Auswahl 100 Spiele gemacht habe“, betonte Suárez . „Ich bin zufrieden, dass ich der Mannschaft mit dem Tor helfen konnte.“

Im Duell mit dem punktgleichen WM-Gastgeber Russland muss sich die Celeste am kommenden Montag jedoch mächtig strecken, will sie die Gruppe A als Erster abschließen. Dazu ist ein Sieg nötig. Das weiß auch Trainer Oscar Tabarez. „Wir müssen die Dinge verbessern, an bestimmten Aspekten arbeiten“, formulierte der 71-Jährige die Marschroute für den weiteren Turnierverlauf.

Immerhin wartet in der K.o.-Runde, die die Südamerikaner zum dritten Mal in Serie erreichten, dann mit großer Wahrscheinlichkeit ein richtig dicker Brocken - entweder Europameister Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo oder Ex-Weltmeister Spanien.

Suárez macht das jedoch keine Angst. „Der Gegner ist egal. Wir versuchen, das Beste daraus zu machen“, erklärte der 31-Jährige. „Da spielen Elf gegen Elf, 90 Minuten oder vielleicht 120 - und alles ist offen.“ (dpa)