Valon Behrami führt mit Skistar Lara Gut eine Beziehung. Foto: Laurent Gillieron (dpa)

Hier die Bronze-Medaillen-Gewinnerin der Winterspiele von Sotschi, da der nun schon vierfache WM-Teilnehmer. Dem Boulevard in der Schweiz hätte nichts Besseres passieren können, als diese Beziehung, die beide im März bekanntgaben.

Kurz vor der Abreise zur Fußball-WM zeigte sich das neue Glamour-Paar noch einmal gemeinsam bei einem Motorsport-Event in Zürich. Danach ging es für Behrami nach Russland. Doch auch dort muss der frühere Hamburger nicht komplett auf seine neue Herz-Dame verzichten. Auf seinen rechten Fußballschuh hat er sich den Namen Lara drucken lassen.

Sportlich tritt Behrami in diesen Tagen in eine Gruppe der ganz großen Fußballer. Für den 33-Jährigen ist es bereits seine vierte Teilnahme an einer WM, das schafften bislang nur wenige, wie zum Beispiel Diego Armando Maradona, Pelé oder Uwe Seeler. „Das ist eine große Leistung von Valon, und es ist eine große Ehre für die Schweiz“, sagte Nationalcoach Vladimir Petkovic. Am Sonntag geht es für Behrami gegen Brasilien los. Gut wird daheim die Daumen drücken. (dpa)