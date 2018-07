Hunderttausende haben sich für die Empfangsparade der französischen Fußballnationalmannschaft vor dem Triumphbogen versammelt. (Eric Feferberg/ dpa)

Frankreich jubiliert wie lange nicht mehr. Die ekstatische Reaktion auf den WM-Sieg mag übertrieben wirken – doch wie in vielen anderen Ländern übersteigt auch hier die Bedeutung des runden Leders die rein sportliche. Der „Équipe Tricolore“ ist gelungen, was Staatschef Emmanuel Macron seit seiner Wahl versucht: Dem Land wieder Selbstvertrauen und Zusammenhalt zu geben, damit es in den Augen der Welt und nicht zuletzt in den eigenen Augen erfolgreich dastehen kann.

In einer Umfrage – die vor dem Gewinn des WM-Titels durchgeführt wurde – gaben 70 Prozent der befragten Franzosen an, ihr Land befinde sich im Niedergang. Nur elf Prozent glaubten, dass sich die wirtschaftliche Situation innerhalb der nächsten sechs Monate verbessern werde und mehr als die Hälfte befanden, es gebe zu viele Ausländer in Frankreich. Würden sie das auch nach dem Titel-Gewinn einer Mannschaft noch so sagen, in der mehr schwarz- als weißhäutige Franzosen spielen? Ob deren Erfolg aktuelle Spannungen abschwächen kann, wird erst die Zeit zeigen. Wohltuend ist er allemal in einem Land, das zu lange im Pessimismus erstarrt schien.