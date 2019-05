Stefan Buben und Rainer Brudna freuen sich mit Matthias Kraaz (von rechts). (Stefan Buben, frei)

Dan im „Allstyle Do Karate“. Matthias Kraaz begann in seiner Jugend mit dem Karatesport und betrieb diese Sportart erfolgreich bis hin zum braunen Gürtel. Durch Studium und Familiengründun beendete er jedoch seine aktive Zeit. Bis ihn Villa-Vital-Trainer Stefan Buben im Alter von 43 Jahren wieder neu motivieren konnte. „Wir sind alle sehr stolz auf Matthias. Es ist schon ein Unterschied, ob man 20 oder 40 Jahre alt ist. Man muss ganz andere Verpflichtungen unter einen Hut bekommen und trotzdem stets fokussiert auf die Prüfung bleiben. Ich zolle Matthias höchsten Respekt“, so Buben.

Großen Anteil daran hatte aber auch der Uke (Partner) von Matthias Kraaz. Auch Finn Clabes opferte viel Freizeit, begleitete Kraaz zu jedem Lehrgang, um dann am Prüfungstag das perfekte Team zu sein. Im technischen Bereich wurde Kraaz stets von Villa-Vital-Karatetrainer Rainer Brudna, unterstützt.