Leon Feldermann unterlag mit der A-Jugend des SV Grambke-Oslebshausen erst im Finale.

Das war bei der 43. Turnierauflage zwar nicht immer leicht, der Veranstalter zeigte sich aber mit vielen neuen Lösungen kreativ.

„Das ist schon was anderes, da steckt jetzt noch mehr Arbeit drin“, sagt Kenneth Böhnke, der Chef des Organisationsteams. Die Ganztagsgrundschule Grambke hatte dem SVGO für die abendliche Disco die anliegende Turnhalle an der Grambker Geest zur Verfügung gestellt, für die der schützende Partyfußboden neu verlegt, zugeschnitten und geklebt werden musste. Ab 18 Uhr des ersten Turniertages wurden dann auch noch flugs die Theke und die Zapfanlage aufgebaut sowie haufenweise Getränkekisten und vieles mehr in die zur Tanzarena umfunktionierte Halle geschleppt. Da am Montag dann wieder der reguläre Schulsportbetrieb stattfand, musste noch am Sonntag das komplette Equipment aus der Halle entfernt werden, damit diese abschließend gereinigt werden konnte. „Das Ein- und Ausräumen dauert mindestens zehn Stunden“, schätzt Böhnke. In der Tennishalle konnte der Veranstalter alles für das zweite Turnierwochenende liegen lassen, diesmal muss er das Ganze für die Feier beim Erwachsenenturnier an diesem Sonnabend erneut komplett wieder Ein- und im Eiltempo wieder Ausräumen. Hilfen dazu stellte teilweise der Hauptverein zur Verfügung, auch der SVGO-Geschäftsstellenleiter Holger Bussmann packte mit an.

16 Mini-Mannschaften sorgten für einen Melderekord beim SVGO. Entsprechend groß war der Jubel über die Medaillen.

Den Gästen gefiel das Freiluftturnier offenbar wie eh und je. Die Sportler der HSG Laatzen/Rethen feierten jeden ihrer Pokalsiege derart lautstark aus 124 Kehlen, dass „die Stimmung so gut war, wie schon lange nicht mehr.“ Das meinte Ralph Christian Schöttker, der die Trophäenübergabe moderierte. „Die Stimmung und das Catering sind top, auch der Spielplan wurde gut eingehalten“, lobte Thomas Krüger, Trainer der männlichen E-Jugend des ATSV Habenhausen.

Wenn das nicht wie ein Muntermacher wirkte, dann war es die Arbeit, die alle durchgehend auf Trab hielt. Zumindest sah man dem harten Kern des Organisationsteams um Kenneth Böhnke oder auch Silvia und Andreas Hett das enorme Schlafdefizit nicht an. Kaum hatten sie ihren Arbeitsdienst in der Disco beendet und lagen frühmorgens um 4.30 Uhr im Bett, standen sie am Sonntagmorgen schon dreieinhalb Stunden später wieder auf dem Platz und packten mit an. „Solange wir etwas zu tun haben, sind wir noch fit“, klärte Silvia Hett lachend auf.

Arbeit gab es auch im Kuchenzelt zuhauf, in dem die über 1000 Turniergäste an zwei Tagen die Auslagen hungrig plünderten. Rund 50 Kuchen beziehungsweise Torten gingen an beiden Turniertagen zusammen über die Theke, über zwölf Kilogramm selbstgemachter Quark mit Früchten wurden weggefuttert. „Ins Schwitzen gebracht hat uns aber nur die Wärme im Zelt“, winkte Sabine Rix aus dem Orgateam ab.

Selbst die Bestellung des PSV Bork von 36 Portionen Pommes auf einen Schlag bekamen in der Imbissbude Anna-Lena Retzlaff, Svea Kassan und Lena Frese gut hin. Der Klub aus der Region von Unna wurde zügig bedient. „Das war aber schon eine Aufgabe“, gab Anna-Lena Retzlaff zu.

Die Arbeit warf Karina Sempf zu guter Letzt nicht um: es waren zwei kleine Stiche, die bei ihr große Folgen hatten. Zuerst spürte sie nur zwei schmerzhafte Einstiche eines nicht definierten Fluginsekts an den Füßen, die stark juckten und immer mehr schmerzten. „Danach habe ich die Apotheke in Burg komplett an Salben wie Fenistil leergekauft“, verriet die 47-Jährige. Auf dem Turnierplatz selbst ließ sie sich Kühlpacks mit Kabelbinder an den Füßen befestigen und packte vielerorts weiter emsig an. Am Sonntag war damit nach einer langen Durchhaltephase Schluss: sie begab sich mit ihrer Wunde ins Krankenhaus, um dort mit Antibiotikum und Cortison wieder aufgepäppelt zu werden. „Ich hoffe aber, dass ich an diesem Sonnabend beim Erwachsenenturnier wieder dabei bin“, zeigt sie sich unverwüstlich.

„Ich hab‘ alles richtig gemacht“, meinte derweil Andreas Eckner, Trainer der männlichen A-Jugend der HSG Owschlag-Kropp-Tetenhusen. Der Ur-Oslebshauser war mit seinem Team bei strömendem Regen, begleitet bis Hamburg sogar von kräftigen Gewittern, nach Grambke gefahren, um im Finale bei bestem Turnierwetter mit 18:13 über den SV Grambke-Oslebshausen zu triumphieren. Damit wurde „Andi“ Eckner wenigstens teilweise dafür entschädigt, dass seine Mannschaft zwei Wochen vorher leichtfertig den Oberligaaufstieg verspielt und deshalb kurzfristig für das Turnier Zeit hatte. Die Gelb-Blauen des SVGO-Trainers Jochen Feldermann lagen zum Seitenwechsel nur knapp mit 7:8 zurück, am Ende waren die Treffer von Max Breitzke (4), Flemming Kassan, Fabian Czernek (je 3) und Leon Feldermann (3/1) zu wenig.

16 Mini-Mannschaften sorgten für einen Melderekord beim SVGO. Ihre Spiele wurden von der Ex-Nationalspielerin Nina Müller (ehemals Wörz) aufmerksam beäugt.