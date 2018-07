Um 9 Uhr starten die Bambini an der Bremer Schlachte zum Staffellauf auf der Weserblickrunde. Um 9.30 Uhr werden am Restaurant Weserhaus (Radio Bremen) die Staffeln auf die 5,5 km lange Strecke geschickt. Der Weg führt durchs Faulenquartier über die Stephanibrücke zur anderen Weserseite, am Deich entlang und an der Weserburg vorbei über die Bürgermeister-Smidt-Brücke. Anschließend geht es Weser aufwärts bis zur Martinikirche und an der Schlachte zurück ins Ziel.

Gelaufen wird in den Wertungskategorien Männer-, Frauen-, Mix-, Familien-, Firmen- sowie Schüler-/ Jugend-Staffel. Die Anmeldung ist online bis 6. Mai 2013 möglich. Für Nachmeldungen bis 8.45 Uhr am 9. Mai erheben die Veranstalter eine zusätzliche Gebühr. Die Siegerehrung ist für 12.30 Uhr geplant.

Schirmherr der Veranstaltung ist Willi Lemke, Sonderberater des UN-Generalsekretärs für Sport im Dienste von Frieden und Entwicklung. Veranstalter ist der Marathon Club Bremen, Ausrichter ist Sport Ziel. Informationen und Anmeldung im Internet unter http://www.sport-ziel.de.