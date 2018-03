Thomas pöpperle konnte die Niederlage der Pinguins nicht verhindern. (imago)

Aus, Ende, vorbei: Die Fischtown Pinguins sind raus aus dem Kampf um die Deutsche Eishockey-Meisterschaft. Mit 1:4 (0:1,0:1,1:2) mussten sich die Bremerhavener am Freitagabend gegen den EHC München geschlagen geben. Es war die vierte und damit entscheidende Niederlage in der Best-of-Seven-Serie gegen den Titelverteidiger. Auch wenn es nicht zum Weiterkommen gegen den großen Favoriten gereicht hat, so dürfen sich die Pinguins aber doch wie Sieger der Herzen fühlen. Sie waren über die Saison gesehen das Überraschungsteam der Deutschen Eishockey-Liga und verabschieden sich nun erhobenen Hauptes aus den Playoffs. Bei Bremerhavens Trainer Thomas Popiesch überwog nach Spielende zunächst einmal die Enttäuschung, kurze Zeit später machte sich bei ihm dann aber Zufriedenheit breit. „Das Eishockey in Bremerhaven hat einen großen Schritt nach vorne gemacht“, resümierte der Coach des Jahre in der DEL, der in den nächsten Tagen und Wochen intensiv mit dem Neuaufbau seines Kaders für die kommende Spielzeit beschäftigt sein wird.

München hat das Spiel im Griff

Selbstverständlich hatten sich die Pinguins in diesem fünften Spiel noch nicht von vornherein aufgegeben, aber zwischen Anspruch und Wirklichkeit klaffte eine große Lücke. In der ausverkauften Olympiahalle fanden sich die Bremerhavener zum Auftakt überwiegend in der Defensive wieder. München hatte über weite Strecken das Spiel komplett im Griff. Es rollte ein Angriff nach dem anderen auf das Tor der Pinguins zu. Trotz des enormen Drucks, ließ die Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch aber zunächst keine Unkonzentriertheiten aufkommen. Mit viel Leidenschaft verbarrikadierten sie ihren eigenen Kasten, gingen dabei bis an die Schmerzgrenze, wenn es nötig war, warfen sich die Verteidiger mit vollem Körpereinsatz in die fliegende Hartgummischeibe. Fanden die Gastgeber dann doch mal einen Weg durch die Bremerhavener Abwehrreihe, dann baute sich Torhüter Tomas Pöpperle wie ein Riese vor ihnen auf. Mit überragenden Paraden hielt der Tscheche seine Mannschaft immer wieder im Spiel. Bei der aufreibenden Defensivarbeit agierten die Bremerhavener häufig an der Grenze des Erlaubten. Die Quittung ließ dabei nicht lange auf sich warten. Nach einem überharten Einsteigen musste Pinguins Toptorjäger Jan Urbas auf die Strafbank. Das anschließende Power-Play sollte nicht ohne Folgen bleiben. In Überzahl gelang den Münchener das längst überfällige 1:0 (13.). Torschütze Michael Wolf wuchtete dabei die Scheibe in den oberen Torwinkel.

Auch im zweiten Durchgang investierten die Münchener mehr in das Spiel, ohne aber dafür belohnt zu werden. Sie bedrängten das Bremerhavener Tor permanent, doch Pöpperle, der schon in den vergangenen Spielen in Topform gewesen war, wollte sich am Freitagabend nicht ein zweites Mal in Schwierigkeiten bringen lassen. Jetzt starteten die Pinguins die Gegenoffensive. Sie hatten gleich mehrere Gelegenheiten auf den Ausgleich, doch mitten in die größten Drangphase der Bremerhavener hinein, gelang den Gastgebern das überraschende 2:0 (38.). Münchens Jason Jaffray schaltete aus kurzer Distanz am schnellsten.

Das Aufbäumen bleibt aus

Im letzten Abschnitt blieb das große Aufbäumen der Pinguins aus. München diktierte weiter nach Belieben das Geschehen. Völlig überfordert waren die Bremerhavener mit dem schnellen und druckvollem Spiel des Gegners. Pinguins-Keeper Thomas Pöpperle konnte aber nur zwei Minuten lang seinen Kasten sauber halten, dann war die Entscheidung gefallen. Markus Lauridsen erhöhte auf 3:0. Als Frank Mauer das Ergebnis sogar noch auf 4:0 (48.) in die Höhe schrauben konnte sah es nach einem Debakel aus. Ryland Schwartz konnte mit seinem Treffer sieben Minuten vor dem Ende zum 1:4 die Niederlage einigermaßen in Grenzen halten.​