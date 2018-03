„Die Mannschaft liegt uns einfach nicht“, meinte die enttäuschte Trainerin, „schon im Hinspiel hatten wir große Schwierigkeiten und haben in eigener Halle verloren.“

Im Rückspiel sollte diese Scharte nun ausgewetzt werden, doch tat sich das Team um Top-Angreiferin Andrea Wiegandt (acht Tore/sechs Siebenmeter) insbesondere in Durchgang zwei schwer und erzielte ganze 15 Minuten lang kein eigenes Tor. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, meinte Corinna Wannmacher, „ich glaube, wir hätten heute den ganzen Tag spielen können und das Match dennoch verloren.“

Von Beginn an begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, während die Gastgeberinnen um ihre beste Werferin Franziska Tetzke (9) in den ersten Minuten sofort auf der Höhe des Geschehens waren, taten sich die Gäste bereits in der Anfangsphase überraschend schwer und lagen schon nach kurzer Zeit mit drei Toren zurück (2:5/siebte Spielminute).

Anschließend drehte Findorff die Partie, die gesundheitlich schwer angeschlagene Madita Woltemade (2/1) erzielte den Ausgleich zum 5:5 (10.), danach wogte das nicht gute, aber stets spannende Spiel mit wechselnder Führung hin und her, ehe Jule Rump (1) mit ihrem Treffer für den Halbzeitstand pro Findorff sorgte. Mit Wiederbeginn präsentierten sich die Gäste völlig von der Rolle, scheinbar körperlos in der Defensive und ohne den nötigen Zug in der Offensive trafen sie zwischen der 28. und der 44. Minute nicht mehr ins gegnerische Tor.

„Der Funke wollte einfach nicht zünden“, versuchte sich die erfahrene Trainerin an einer Erklärung für die ungewöhnliche Torflaute, durch die Findorff mit drei Toren in Rückstand geriet (20:23). Da sich in der Seestadt nicht nur die Abwehr der Gäste löchrig und der Angriff harmlos präsentierte, sondern auch die Torhüterinnen der Gäste keinen guten Tag erwischt hatten, dürfte Findorff nur noch einmal kurz auf eine erfolgreiche Revanche für die Hinspielniederlage hoffen.

Die Findorfferin Elisa Wannmacher besorgte der erneuten Anschlusstreffer zum 25:26 (50.), danach hielt Bremerhaven den Vorsprung allerdings konstant auf zwei Tore – und sicherte sich letztlich auch verdient die beiden Punkte. „Ich hatte im Vorfeld mehrfach darauf hingewiesen“, haderte Wannmacher mit ihren Spielerinnen, „dass wir gegen Bremerhaven ordentlich zupacken und hellwach sein müssen, wenn wir hier etwas holen wollen.“

Dieser Aufforderung kamen die Spielerinnen allerdings nur bedingt nach und bestätigten die Vorahnung ihrer Trainerin: „Wir haben noch sieben Endspiele“, hatte Corinna Wannmacher nach dem hart erkämpften Heimsieg gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen noch gewarnt, „ich hoffe, dieses Spiel war ein Weckruf für das gesamte Team“, konstatierte sie nun nach der Pleite in Bremerhaven.

SG Findorff: Kühne, Riecken, Preuß; Bruns, Drost, Klein (1), E. Wannmacher (1), Messer (5), Woltemade (2/1), Wiegandt (8/6), Pelz (5), Scholten (6), Rump (1), Wessels (1).