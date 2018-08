Zunächst treten die Teilnehmer in Vierer-Gruppen gegeneinander an. Ab dem frühen Nachmittag geht es dann im single-out-Modus für die jeweils ersten drei Teams jeder Gruppe weiter, und somit um den Turniersieg. Alle Startplätze sind schon seit einigen Wochen vergeben. Angemeldet haben sich von Hobbyvolleyballern bis hin zu Hallenvolleyballspielern aus der 3. Liga jegliche Leistungsklassen. Es verspricht also ein unterhaltsamer und spannender Tag zu werden. Interessierte sind willkommen.