Erst verabschiedeten sie sich vom Goslarer HC 09 mit einem 8:1 in der Tasche, dann schickten sie den DTV Hannover II mit einem 8:2 nach Hause. „Wir wollen Erster werden“, sagte BHC-Trainer Christian Bremer. Mann des Wochenendes war ohne Zweifel Sebastian Tecklenburg. Gegen Goslar erzielte er vier der acht Tore für die Oberneulander. Gegen Hannover traf er ebenfalls einmal. Ihn und Teamkollegen Julius Jagdt hob der Trainer besonders hervor. „Die beiden haben ordentlich Tempo gemacht“, sagte er. Schnelligkeit und Kondition sind die beiden Aspekte, mit denen sich Christian Bremer vom Rest der Liga absetzen möchte. Über Tempo und Passsicherheit sollen Tore zustande kommen. Sehr oft funktioniert das auch.

Mit je zwei Toren gegen Goslar gefielen auch Filius Conradi und Jan Menge. Auch Menge traf tags darauf gegen Hannover; Conradi stand nicht mehr im Kader. Der für ihn eingesetzte Denis Kausche enttäuschte mit zwei Toren aber ebenfalls nicht. Auch Jannis Mölln, Julius Jagdt und der für Benjamin Keuneke eingesetzte Luca Hartmann trafen für den Bremer HC gegen Hannover.

„Wir machen offensiv gute Sachen“, resümierte Christian Bremer. Dafür verliere sein Team aber in der Defensive auch mal die Zuordnung. Vor allem wenn der Gegner richtig nah herankomme, gerate die Abwehr ins Straucheln. Bis zum Spitzenspiel gegen den Braunschweiger THC müsse man das in den Griff bekommen, so der Trainer. Die Braunschweiger sind die schärfsten Verfolger des Bremer HC um den Titel in der Oberliga. Auch die Niedersachsen streben den Aufstieg in die Regionalliga an, verwiesen den BHC in der vergangenen Saison auf Platz zwei, verloren dann aber die Relegation.

Nicht nur das Defensivverhalten, auch die Gemüter muss der Trainer in den Griff bekommen. Unschöner Schlussmoment der Begegnung gegen Hannover war eine Rote Karte gegen Jan Menge. Vier Minuten vor Abpfiff der Partie musste der Stürmer vom Platz, weil er sich nach einem Foul der Hannoveraner Abwehr gegen ihn in der Wortwahl vergriff. „Das wollen wir nicht“, sagte Christian Bremer. Zwar wolle der Club unangenehm sein, aber das mit fairen Mitteln. In Unterzahl kassierten die Bremer in der Schlussminute das zweite Gegentor.

BHC – DTV Hannover II: Menge, Haddinga, Mölln, Conradi, Tecklenburg, Baller, Jovy, Jagdt, Keuneke, Peters, Schmiedeken, Benter.

Goslar – BHC: Reimers, Mölln, Hartmann, Kausche, Tecklenburg, Baller, Jovy, Jagdt, Menge, Peters, Schmiedeken, Benter.