So verlässt Isabelle Puchta die Mannschaft und schlägt künftig wieder in ihrer Heimat in Sachsen auf, dafür steht mit Anica Kleinjan (ehemals SV Berliner Brauereien) aber auch ein starker Neuzugang fest. Kleinjan hat allerdings bereits in der jüngsten Rückrunde für den Polizei SV gespielt und konnte jetzt als feste Dame für das Team gewonnen werden. Die eigentliche Doppel- und Mixedspezialistin hat sich in den vergangenen Monaten verstärkt dem Einzel zugewandt und bildet zusammen mit Maren Völkering das neue Damendoppel. Valerie Hoberg kann nach schwerer Knieverletzung maximal als Ersatz fungieren.

Bei den Herren geht der PSV mit der gleichen Besetzung wie in der Vorsaison an den Start. Hatte es jedoch bisher immer einen Kader von sechs Herren gegeben, wird in dieser Serie eine etwas klarere Trennung vorgenommen. Joschka Braun wird so in erster Linie in der zweiten Mannschaften (Niedersachsen-Bremen-Liga) aufschlagen und bei Bedarf für die erste Mannschaft aushelfen. Somit besteht die Herren-Fraktion aus Kapitän Felix Ruth, Yannik Windhorst, Jonathan Busch, Fardon Landwehr und Tim Lehbrink.

Die Einordnung der eigenen Spielstärke ist wie vor jeder neuen Saison schwierig. Daher hat sich die Mannschaft keine feste Platzierung als Ziel gesetzt, sondern das Ziel 18 (von maximal möglichen 28) Punkten in der Abschlusstabelle zu holen. „Dabei möchten wir als Team die Heimstärke der vergangenen Saison erhalten und auswärts stabiler werden. Denn besonders hier hat die Mannschaft in der letzten Saison Federn gelassen“, sagt Felix Ruth. Der freut sich zudem, dass mit dem Bremer IT-Unternehmen Contact-Software ein neuer Trikotsponsor gefunden wurde.

Die Saison beginnt mit zwei Heimspielen (Volkmannstraße) am 14. und 15. September gegen den Regionalligaabsteiger SG Luckau Blankenfelde (16 Uhr Spielbeginn) und gegen den Aufsteiger SSW Hamburg 2 (10 Uhr Spielbeginn).