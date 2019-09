Kostja Wilken (beim Wurf) und der SV Grambke-Oslebshausen mussten trotz Steigerung eine 31:36-Auftaktniederlage gegen Schiffdorf hinnehmen. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123 und Olaf Kowalzik, Olaf Kowalzik)

31:36 (16:20) stand das Ergebnis unmissverständlich auf der Anzeigetafel, die ihre beste Zeit aufgrund von diversen sichtbaren technischen Mängeln offenbar schon längst hinter sich hat.

Letzteres trifft auf das junge Team des Gastgebers nicht im geringsten zu. Es setzte den Vizemeister der vergangenen Saison gerade zu Beginn kräftig unter Dampf. „Gegenüber der Leistung aus der Vorwoche haben meine Spieler eine 180-Grad-Wende vollzogen“, lobte der SVGO-Trainer Marcel Hägermann. Seine Mannschaft erwischte einen Auftakt nach Maß und führte durch die Treffer von Adrian Rüttjerott, Philip Schmidt und Kostja Wilken (2) mit 4:1 (7.). Dabei tat den Gelb-Blauen vor allem der neue Linkshänder Kostja Wilken gut, der im Rückraum für frische Impulse sorgte, gute Anspiele ablieferte und dazu auch noch selbst torgefährlich war.

Als die Hausherren nach dem Tempogegenstoß von Melvin Bülow mit 7:4 führten, schienen sie nahtlos an die vier Heimsiege in Folge aus der vergangenen Saison anknüpfen zu wollen. Aber da hatte der spielstarke TV Schiffdorf etwas dagegen. Dessen Trainer Michael Bollhöfer beantragte nach knapp zehn Minuten eine Auszeit und zog dem SV Grambke-Oslebshausen damit maßgeblich den Zahn. Die Gelb-Blauen schwächelten und fielen auf 7:9 zurück (15.). „Schiffdorf hat uns mit der Auszeit aus dem Tritt gebracht, danach sind wir nicht mehr herangekommen“, bemängelte der SVGO-Kreisläufer Adrian Rüttjerott. Mal waren es kleine Aussetzer im Spielaufbau, mal unvorbereitete Aktionen und dann wiederum eine Portion Pech mit Holztreffern. Außerdem packte die SVGO-Abwehr nicht richtig zu und wurde vor allem vom ehemaligen Jugend-Bundesliga-Spieler und Linkshänder Julian Langwucht (elf Tore) gehörig in ihre Einzelteile zerlegt.

Wenigstens gaben die Hausherren selbst nach dem 23:30-Rückstand nicht auf und kämpften sich per 8:1-Lauf binnen 13 Minuten auf 31:33 heran. Die Motoren dafür waren die Paraden des eingewechselten Torwarts Fynn Bödeker, die Tempogegenstöße von Melvin Bülow und die durchdachten Aktionen des flinken Mittelangreifers Nino Feldermann. In dieser Phase war zumindest ein Punkt greifbar nahe, bevor ein Schrittfehler, zwei Fehlpässe und ein Pfostentreffer alle Hoffnungen binnen viereinhalb Minuten zerstörten. „Die Niederlage ist einen Tick zu hoch ausgefallen“, meinte der SVGO-Trainer Marcel Hägermann. „Wenn Schiffdorf in dieser Saison tatsächlich wieder oben mitspielen will, dann dürften wir mit dieser Leistung nichts mit dem Abstieg zu tun bekommen“, glaubt er.

Am kommenden Sonnabend steht bei ihm um 19.15 Uhr beim Tabellenfünften HSG Grüppenbühren /Bookholzberg eine interessante Auswärtsaufgabe an. Die Oldenburger Landkreisler wurden aus der Weser-Ems-Staffel in die „Bremer“ Staffel versetzt und warfen sich gegen Ende der vergangenen Saison mit 13:3 Punkten in Folge aus der Abstiegszone auf den sechsten Rang. Maßgeblich dazu beigetragen hat der Einsatz von ehemaligen A-Jugend Bundesliga-Spielern, von denen sieben noch im aktuellen Aufgebot stehen. Grüppenbühren hatte beim 24:24 zum Punktspielauftakt einen Zähler von der HSG Bützfleth Drochtersen entführt.

SVGO: Mulinski, Entelmann, Bödeker; Feldermann (5), P. Hinrichs (5), Bülow (4), F. Hinrichs (3), Rüttjerott (1), Pfeiffer (2), Wilken (4), Hergert (2), Bischof (1), Schmidt (4).