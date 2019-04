April, immer freitags von 15 bis 16 Uhr in Linie, Anfänger am selben Tag von 16 bis 17 Uhr jeweils in Halle 4a im Baumschulenweg 8-10. Für alle zusammen gibt es einen Workshop am Sonnabend, 11. Mai, von 11 bis 13 Uhr. Eine Line-Dance-Gruppe startete mit dem Angebot vor drei Jahren. Da fortlaufend Neue dazu stoßen konnten, ist die Gruppe inzwischen recht groß geworden und die Tänzerinnen und Tänzer sind vom Niveau her sehr verschieden. Deshalb haben die lizenzierte Line-Dance-Trainerin Jenny Memmel und Abteilungsleiterin Sabine Gäthje die neue Aufteilung vorgenommen.

Die Schritte und Kombinationen entlehnt Jenny Memmel verschiedenen Tanzstilen. Auch Menschen mit einem Handicap finden dabei ihren Rhythmus. Das Angebot ist in der Seniorensport-Abteilung des Vereins verankert und schafft auch soziale Kontakte zwischen Menschen, die nicht oder nicht mehr tanzen, weil sie keinen Partner haben. Den brauchen sie bei diesem Angebot nicht.

Nicht-Mitglieder können das Angebot mit einem Gästeausweis zwei Wochen lang testen und darüber auch am Workshop am 11. Mai teilnehmen. Den Ausweis gibt es von montags bis freitags von 9 bis 17.30 Uhr für zehn Euro in der 1860-Geschäftsstelle im Baumschulenweg 6. Anmeldungen für den Workshop werden ebenfalls an die Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 21 18 60 oder per E-Mail an info@bremen1860.de gerichtet.