Die Bremer hatten selten in voller Besetzung trainieren können, und auch am ersten Spieltag standen Trainer Gilch nur neun Spieler inklusive Libero Matteo Witt zur Verfügung. 1860 begann nervös und agierte in allen Spielbereichen hektisch. Erst im zweiten Durchgang zeigten die Gäste mehr Biss und erzeugten mit den eigenen Aufschlägen mehr Druck. Auch Block und Annahme funktionierten besser. Im dritten Satz folgte ein Schreckmoment: Zuspieler Sven Gronert knickte um, musste behandelt werden, konnte als einziger Zuspieler jedoch glücklicherweise weiterspielen. Obwohl die Bremer bis zum Ende kämpften, entschieden die Grizzlys die Sätze drei und vier knapp für sich. „In den entscheidenden Situationen haben wir und nicht der Gegner den Fehler gemacht, daran müssen wir arbeiten“, sagte Gilch.

Bremen 1860: Esken, Gronert, Haats, Hagestedt, Müller, Probst, Scholten, Schönung, Witt.