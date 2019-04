April, für acht Trainingseinheiten immer dienstags von 16 bis 18 Uhr einen Anfängerkursus im Florettfechten im Baumschulenweg 8-10 an. Floretts und Schutzkleidung zum Ausleihen hält die Fechtabteilung vorrätig. Trainer Sebastian Theiß führt die Kinder in die Grundtechniken des Florettfechtens ein und bringt ihnen erste Schritte sowie das Regelwerk bei. Wer möchte, kann nach dem Kursus die Turnierreifeprüfung machen und künftig auf Wettbewerbe hintrainieren. Die Teilnahme kostet 80 Euro. Anmeldungen für den Kursus nimmt die 1860-Geschäftsstelle im Baumschulenweg 6 unter Telefon 21 18 60 oder E-Mail info@bremen1860.de entgegen. In den Osterferien ist die Geschäftsstelle von montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr, nach Ostern wieder wie gewohnt von montags bis freitags von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet.