Der Auftakt der 191. Sendung des Bremer Sport-TV am kommenden Dienstag um 20 Uhr im Radio Weser.TV passt perfekt in die Olympia-Zeit: René Damaschke und Peter Harynek berichten als Studiogäste vom Vegesacker Eisstock-Cup 2018. Für den aktiven Teil der Sendung sorgt mit René Libera und Nadja Spalik ein Tanzpaar vom Grün-Gold-Club Bremen. In der Rubrik „Wir stellen Bremer Sportvereine vor“ geht es diesmal um den DC Silberpfeil. Weitere Themen sind Drittliga-Handball mit dem ATSV Habenhausen sowie den Gesprächspartnern Marc Fröhlich und Björn Wähmann, die Fußball-Plauderecke mit Mitgliedern der 3. Herren des FC Union 60, eine Nachlese zu den Sixdays mit Studiogästen sowie Nachrichten und Veranstaltungshinweisen. Der komplette Sendeplan ist zu finden unter www.bremer-sport-tv.de.