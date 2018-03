Jan Holze spricht im Bremer Rathaus zu den Gästen. (Karsten Klama)

Mit Jan Holze (am Rednerpult) sprach erstmals der Vorsitzende der Deutschen Sportjugend (DSJ) bei der Meisterehrung der Bremer Sportjugend (BSJ) im Bremer Rathaus. Der BSJ-Vorsitzende Bernd Giesecke freute sich über den hohen Besuch, der den erfolgreichen Bremer Jugendlichen des Jahres 2017 eindrucksvolle Momente von den Olympischen Winterspielen in Südkorea schilderte. "Vielleicht ist es Ansporn für euch, eines Tages selbst solche Momente als Sportler zu erleben", sagte der 37-Jährige, der gerade aus Berlin gekommen war und noch am Abend nach Güstrow weiterreiste. Die BSJ hatte 350 Jugendliche eingeladen, von denen – auch wegen der Grippewelle – aber nur etwa 250 an der Feierstunden teilnehmen konnten. Die Nachwuchssportler hatten sich die Einladung mit ihren vorderen Platzierungen bei norddeutschen, deutschen und bei internationalen Meisterschaften verdient. "Wir wissen eure Leistungen zu schätzen", sagte der Präsident des Landessportbundes Bremen, Andreas Vroom.