“ Mit vier Toren Vorsprung seitens der Gastgeberinnen ging es in die Halbzeit, in der 49. Minute wurde es allerdings noch einmal eng: „Wir leisteten uns einige technische Fehler“, so Feldmann, „und waren in der Abwehr unaufmerksam.“ Glücklicherweise wehrte TS-Torhüterin Michelle Steinbach in der hitzigen Schlussphase zwei gegnerische Strafwürfe, der TSW dagegen traf und sicherte sich zwei wertvolle Zähler.

TS Woltmershausen: Steinbach, Diers; Hausstätter, Krause (1), Rosenbaum (2), A. Steiner (2), Heider (3), Rathjen (3), Hippler (3), M. Steiner (5), Binseel (10/4).