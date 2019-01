Fünf Stunden lang tobte der Handball-Fuchs der SG Findorff in der Halle und hatte dieses Mal auch noch Unterstützung vom AOK-Maskottchen Jolinchen.

Nachdem die Fünf- bis Siebenjährigen im Einsatz waren, traten die älteren Kinder von acht bis neun Jahren gegeneinander an. Beim Mini- und Maxihandball wird in einer Hallehälfte gespielt, eine Partie dauert zehn Minuten. Die geworfenen Tore werden nicht gezählt, aber trotzdem stark umjubelt. Zu Gast waren Vereine aus Arsten, Delmenhorst, Habenhausen, Lesum, Lilienthal, Schwanewede, Woltmershausen und die SG Findorff stellte bei den Minis erstmalig drei Mannschaften und bei den Maxis zwei. Es waren je Turnier etwa 100 Kinder in der Halle, die von ihren Eltern, Geschwistern bejubelt und getröstet wurden. Unterstützt wurde das Turnier auch in diesem Jahr wieder großzügig von der AOK Bremen, die unter anderem auch große Mengen an Obst an alle Kinder und Eltern verteilte.

Zwischen den Spielen konnten die Kinder sich auf einer großen Hüpfburg vergnügen. Bei der Siegerehrung der jeweiligen Turniere, erhielt jedes Kind einen kleinen Pokal sowie ein Präsent der AOK. Durch den Einsatz der weiblichen C Jugend, vielen freiwilligen Spielern aus verschiedenen Mannschaften des Vereins, sowie den Einsatz der Eltern der Spielerinnen und Spieler konnte das Turnier reibungslos ablaufen und war wieder ein voller Erfolg.