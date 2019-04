Die Berlin Volleys stehen im Playoff-Finale. Foto: Jürgen Feichter/expa (Jürgen Feichter/expa / dpa)

In der vierten Partie des Playoff-Halbfinales gegen die Alpenvolleys Haching setzte sich der Titelverteidiger mit 3:0 (26:24, 25:19, 25:23) durch und beendete damit die Serie Best of five vor 4455 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mit der Gesamtbilanz von 3:1-Siegen vorzeitig. Im Endspiel ist wie schon in den vergangenen sechs Jahren wieder der VfB Friedrichshafen der Gegner. Die erste Begegnung beider Mannschaften findet am Samstag am Bodensee statt, das erste Mal Heimrecht haben die BR Volleys am 2. Mai. (dpa)