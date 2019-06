Bremen. Am 15. und 16. Juni finden die Bremer Landesmeisterschaften im Voltigieren auf der Anlage der Reit-Gemeinschaft Schimmelhof in Bremen-Osterholz statt. Außerdem freut sich der Verein über das Vertrauen des Landesverbandes Hannover, der seine Sichtungen für die deutschen Junior- und Seniormeisterschaften, Norddeutsche Meisterschaften und den M-Cup im Rahmen des Turniers austrägt. Über 350 Teilnehmer mit mehr als 50 Pferden haben sich angekündigt, die in 15 Prüfungen gegeneinander antreten werden.

Titelverteidiger bei den Gruppen ist die erste Mannschaft der Reit-Gemeinschaft mit ihrem Longenführer Norbert Schaffer. Die junge Mannschaft will diesen Titel unbedingt verteidigen, was zugleich der 40. Titel für Longenführer Schaffer wäre. Die Jagd nach dem Einzeltitel wird in diesem Jahr wieder spannend. Seriensiegerin seit 2015, Cheyenne Bülow mit dem Vereinspferd Lennox an der Longe von Nina Storm, wird dieses Jahr nach studienbedingtem Umzug nach Köln nicht mehr für Bremen an den Start gehen. Außerdem gibt es in diesem Jahr wieder den Bremer Youngster-Cup für die beste A16-Gruppe aus Bremen zu gewinnen. Auch dort wird der Kampf um den Titel neu ausgetragen, da die Mannschaft des Gastgebers mit Longenführerin Alina Feldmann und Vereinspferd Galileo als Titelverteidiger eine Leistungsklasse aufgestiegen ist.

Die Reit-Gemeinschaft Schimmelhof wird mit allen vier Turniergruppen sowie einer Einzelvoltigiererin an den Start gehen und freut sich auf spannende Wettkämpfe. Zuschauer sind willkommen.