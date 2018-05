Bremen. In der Tennis-Nordliga beendeten die Herren des Clubs zur Vahr die Saison mit einer 3:6-Niederlage beim Hamburger Club an der Alster. Auf der Anlage am Rothenbaum, wo in zwei Wochen Thomas Haas und andere Topspieler bei den "bet-at-home Open" aufschlagen werden, wäre für die Bremer mit etwas Glück sogar ein Punktgewinn möglich gewesen. Aber eine knappe Niederlage im Match-Tiebreak von Robert Rumler gegen den Italiener Joseph Sirianni verhinderte den möglichen 3:3-Zwischenstand und damit eine gute Ausgangsposition vor den abschließenden Doppeln.

Tim Nekic und Nico Schinke hatten den Hoffnungen der Bremer auf ein Remis mit knappen Siegen Nahrung gegeben, während sich Kapitän Felix Samsel, der junge Yannick Staschen und auch Christian Cremers ihren Kontrahenten jeweils glatt in zwei Sätzen geschlagen geben mussten. Den 2:4-Rückstand konnten die Bremer in den Doppeln nicht mehr wettmachen. Trotz der Niederlage können die "Vahraonen" mit dem dritten Platz in einer mit vielen Ex-Regionalligisten stark besetzten Nordliga zufrieden sein. "Im nächsten Jahr wollen wir dann angreifen und uns in Richtung Aufstieg orientieren", gab Cheftrainer Georg Peters die Devise für die kommende Saison aus. (sbe)