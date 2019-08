Bremen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

56 Teams beim Schulenburg-Cup

Rainer Jüttner

Bremen. Lediglich das Wetter machte den Veranstaltern am zweiten Turniertag einen kleinen Strich durch die Rechnung, ansonsten wurde der Schulenburg-Cup 2019 für die Fußball-Abteilung von OT Bremen ein voller Erfolg. Beim Saisonvorbereitungsturnier spielten vor toller Kulisse bereits zum siebten Mal 56 Mannschaften in den Altersgruppen von den G- bis zu den B-Junioren an zwei Tagen in zehn Gruppen ihre Sieger aus.