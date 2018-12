„Ich freue mich wahnsinnig, ich bin sprachlos“, sagte die nun viermalige Weltmeisterin. Mit Gold in der Mixed-Staffel und Silber im Sprint schwingt sie sich jetzt schon zur herausragenden Figur der Titelkämpfe in Tirol auf. „Diese drei Medaillen in drei Rennen, das ist ein Traum. Die Wand wird voller bei uns im Hotelzimmer“, sagte sie. Ihren schon zehn WM-Medaillen sollen weitere folgen. Zumindest schickte sie schon mal freundliche Worte an die Konkurrenz: „Auch in den anderen Rennen werde ich alles geben und habe Chancen auf das Podest.“

Neben Dahlmeier avancierte Benedikt Doll zu einem der Hauptdarsteller des Wochenendes. Mit seinem ersten Sieg überhaupt und der erst zweiten fehlerfreien Schießeinlage seiner Karriere krönte er sich sensationell zum Sprint-Weltmeister. Rang elf in der Verfolgung am Sonntag beim elften WM-Titel von Martin Fourcade konnte er verschmerzen. „Halb so schlimm, aber trotzdem will man ja immer sein Bestes geben. Es war die Krönung, im Sprint ganz oben zu stehen“, sagte der 26-Jährige. Beim Titelgewinn des Franzosen Fourcade war Simon Schempp als Zehnter der beste DSV-Skijäger. Schempp muss damit weiter auf seine erste Einzel-Medaille bei einer WM warten. Als „schwierig“ bezeichnete er seine Gefühlslage. „Es sind zwei Top-Ten-Ergebnisse, aber eben auch keine herausragenden“, sagte Schempp.

Arnd Peiffer kam auf Rang 19, Erik Lesser auf Platz 28. Die Männer konnten mit insgesamt 14 Fehlern am Schießstand nicht überzeugen. „Der Knackpunkt war, dass wir einfache Fehler geschossen haben“, sagte Männer-Bundestrainer Mark Kirchner zu den Resultaten seiner Athleten. „Zufrieden sind wir sicher nicht, aber es gibt im Biathlon immer ein Auf und Ab.“

Mit drei Gold- und einer Silbermedaille legten die deutschen Skijäger trotz dieses eher mäßigen Resultats der Männer den erfolgreichsten WM-Start hin, seit 2011 in Chanty-Mansijsk (2 Gold, 2 Silber) das WM-Programm so gefahren wird. „Ich hoffe, es kommen noch einige unseres Teams dazu“, sagte Dahlmeier.

„Der Kannibale lebt noch“

Die Partenkirchnerin ist das Gesicht dieser WM. Räumte sie im Vorjahr in Oslo fünf Medaillen in fünf Rennen ab, kann sie in diesem Jahr als dritte Skijägerin Medaillen in allen sechs Wettbewerben holen. Auch mit ihrer Serie von acht WM-Medaillen nacheinander liegt nur noch die Norwegerin Tora Berger mit neun vor ihr. „Das ist einmalig. Von der Konstanz und Stabilität, und das in diesem Alter, ist sie die Komplexeste und Stabilste, die ich je erlebt habe“, sagte Bundestrainer Gerald Hönig.

Denn Dahlmeier beeindruckt mit einer Abgeklärtheit am Schießstand, wie es sie nur selten gibt. Und wenn sie ihre gewohnte Laufstärke mal nicht so ausspielen kann, ändert sie die Taktik. Wie in der Verfolgung. Weil es läuferisch zäh lief, wusste sie: „Ich muss gut schießen. Ich habe mir schon vor dem letzten Schießen gesagt: Du schießt die Null. Es hat geklappt und macht mich zufrieden, glücklich, stolz.“ Vor ihr hatte nur die Schwedin Magdalena Forsberg (1997/1998) im Jagdrennen ihren Titel erfolgreich verteidigt. Und auch für Dahlmeier ist dieses Gold etwas Besonderes. „Wenn ich im Vorfeld hätte sagen müssen, in welchem Rennen es mit einer Medaille klappt, hätte ich den Verfolger gewählt. Denn er ist mein Lieblingsrennen“, sagte sie.

Hinter Dahlmeier holte sich die Weißrussin Darja Domratschewa (0) vier Monate nach der Geburt ihrer Tochter Xenia Silber vor Sprintsiegerin Gabriela Koukalova (3) aus Tschechien. Domratschewas Glück machte ihr Mann Ole Einar Björndalen perfekt. Der Norweger gewann hinter Fourcade und seinem Landsmann Johannes Thingnes Bö seine 45. WM-Medaille. „Der Kannibale lebt noch“, sagte Björndalen in Anspielung auf seinen Spitznamen. Auch der Auftritt seiner Frau überwältigte ihn. „Ihre Medaille hat mich motiviert. Sie ist einfach unglaublich.“ Auch Domratschewa konnte ihr Glück kaum fassen: „Es ist ein Traumtag, eine Traummedaille.“

Während Dahlmeier im Flow ist, lief es bei den anderen deutschen Biathletinnen bis auf Vanessa Hinz als Sprint-Sechste noch nicht so gut. Und auch Simon Schempp ist bei seiner Mission erste WM-Einzelmedaille als Sprint-Neunter und Verfolgungs-Zehnter noch nicht am Ziel.

Nach zwei Ruhetagen geht es am Mittwoch weiter mit dem Einzel der Frauen. Auch da ist Dahlmeier nach ihren Siegen die Favoritin. „Sie hat in jedem Rennen eine Chance“, sagte Hönig, der nun „Relaxen und Freizeit“ verordnet hat.