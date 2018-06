Erster Etappensieg für den Rostocker bei der Tour de France 2012 / Mark Cavendish schwer gestürzt

André Greipels perfekter Tag

Wk

Rouen. Der Rostocker André Greipel hat seinen ersten Etappensieg bei der Tour de France gefeiert Nach 214,5 Kilometern führte gestern in Rouen kein Weg an dem 29-Jährigen vorbei: Der Lotto-Belisol-Fahrer distanzierte nach perfekter Vorarbeit seiner Teamkollegen den italienischen Altmeister Alessandro Petacchi und den Niederländer Tom Veelers. Erzrivale Mark Cavendish, der Greipel am Montag noch bezwungen hatte, war 2700 Meter vor dem Ziel in einen Massensturz verwickelt und konnte in die Entscheidung nicht eingreifen; er verletzte sich an Armen und Beinen.