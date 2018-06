Heute um 10 Uhr wird beinahe der komplette Kader dem Beispiel Mielitz’ folgen. Laktattest, und am Nachmittag ab 15.30 Uhr eine weitere Einheit – das ist das Programm des ersten Tages einer neuen Saison, in der für Werder vieles nicht beim Alten bleiben wird. Rein personell zeigt sich das in acht Abgängen – eine Zahl, die sich noch erhöhen dürfte. So ist es eher unwahrscheinlich, dass Werder mit allen fünf Innenverteidigern, die derzeit im Kader stehen, in die Saison gehen wird. Und Sandro Wagner ist bereits jetzt ein Streichkandidat. Der zuletzt an den 1.FC Kaiserslautern ausgeliehene Stürmer steht zwar noch bis 2014 bei Werder unter Vertrag, aber nicht mehr auf der offiziellen Kaderliste.

Nun trägt die Trennung von Sandro Wagner nicht zwingend dazu bei, dass ein Qualitätsverlust aufgefangen werden muss – dafür sorgen eher Abgänge wie die von Claudio Pizarro oder Marko Marin. Werder indes fehlt das Geld, Qualitätsspieler eins zu eins zu ersetzen. Weshalb Kreativität in der Gestaltung des Kaders gefragt ist, an der Werder-Chef Klaus Allofs noch arbeitet. Es ist in weiten Teilen noch ein Team mit vielen Unbekannten, das heute die Vorbereitung beginnt.

Werders Vorbereitung

Trainingsauftakt5. Juli, 10.00

............................................................................................

Trainingslager Norderney 7.-13. Juli

Ostfriesland-Auswahl - Werder 11. Juli, 19.00, Norderney

Frisia Loga/Germ. Leer - Werder 13. Juli, 19.00, Loga

............................................................................................

Trainingslager Zillertal 15.-21. Juli

Tirol-Auswahl - Werder 17. Juli, 18.00, Zell

Werder - Energie Cottbus20. Juli, 16.30, Zell

............................................................................................

Werder - FC Aberdeen 25. Juli, 19.00, Oldenburg

SC Paderborn - Werder 29. Juli, 15.00, Paderborn

............................................................................................

Liga-Total-Cup in Hamburg 4./5. Aug.

Bayern München - Werder 4. Aug., 18.35

Werder - HSV/Dortmund 5. Aug., 16.45/18.35

............................................................................................

Trainingslager Donaueschingen 6.-10. Aug.

FC Winterthur - Werder 8. Aug., 19.00, Winterthur

............................................................................................

Tag der Fans11. Aug., 13.00

Werder - Aston Villa 11. Aug., 18.00

Odense BK - Werder14. Aug., Fåborg