"Aufgrund der zweiten Halbzeit unverdient", fasste Trainer Thomas Gefken die Partie aus seiner Sicht zusammen. So richtig schlecht hatte seine Mannschaft auch in der ersten Hälfte nicht gespielt, nur an der nötigen Torgefahr mangelte es Werder ein ums andere Mal.

Nach Treffern in der 33. und 66. Minute lag der Gastgeber sogar mit 0:2 in Rückstand, ehe die Offensivaktionen besser wurden. Dass der eingewechselten Sara Jobe die beiden Tore zum 2:2-Ausgleich gelangen (82., 85.), entsprach durchaus den Leistungen der beiden Mannschaften.

Schnell wurde aber das Problem der Bremerinnen offenkundig: Sie konnten nicht mehr zurückschalten, um das Remis zu sichern, sondern waren zu offen. "Jetzt vorsichtig sein", rief Gefken seinen Spielerinnen noch zu. Vergeblich – Bergedorf traf postwendend zum 3:2 (86.).