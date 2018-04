Im ersten Satz hatte das Team noch mit einigen Unsicherheiten und einigen Wacklern zu kämpfen. So gab es zweimal eine hohe Führung aus der Hand und verlor den Satz mit 24:26. In den folgenden beiden Sätzen (25:10, 25:8) ließ die BTS mit „hervorragenden Aufschlägen und guter Abwehrarbeit“ (Hänsel) aber nichts anbrennen. Bis zum Stand von 18:18 blieb der vierten Durchgang ausgeglichen. Dank platzierter Aufschläge und sehr guten Aktionen am Netz behauptete sich die BTS schließlich mit 25:19. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft, eine hervorragende Teamleistung, so kann es weiter gehen“, bilanzierte Hänsel.

BTS Neustadt: Gamze Dogan, Kristin Gaida, Aileen Husann, Justine Husmann, Teresa Keller, Annika Kleemeyer, Burcu Kocak, Arijalda Mujkovic, Anika Müller, Nadine Schwieger, Nadine Kaspuhl