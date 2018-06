Beachvolleyball

Aus für Laboureur und Sude

Max Polonyi

Fort Lauderdale. Auch das letzte deutsche Beachvolleyball-Team ist beim Welttour-Turnier in Florida aus dem Rennen. Chantal Laboureur und Julia Sude scheiterten am Sonntag im Halbfinale an den Brasilianerinnen Agatha/Duda mit 1:2.