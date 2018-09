Die Sieger qualifizieren sich für eines der zwei Landesfinals vom 26. bis zum 28.August 2011 in München. Dies gelang bei den Herren der Klasse A Rainer Elvermann (GC Oberneuland), bei den Herren der Klasse B Frank Berlin (GC Oberneuland), bei den Damen Stefanie Albrecht (GC Oberneuland) und in der Sonderwertung C Jutta Seemann (Club zur Vahr).

Gespielt wurde in vier Kategorien: Herren Klasse A (bis Vorgabe 12,4) und Klasse B (Vorgabe 12,5 - 28,4), Damen (bis Vorgabe 28,4) und eine Sonderklasse C für Damen und Herren (Vorgabe 28,4 bis 36,0). Trotz April-Wetter, aber bestens versorgt, konnten die Turnierteilnehmer hervorragende Ergebnisse verzeichnen. Über die Sonderwertung freuten sich (nearest to the pin) Karin Schwan und Rainer Elvermann (beide GC Oberneuland), (longest drive) Stefanie Albrecht (GC Oberneuland) und Alexander Rogge (GC Bremer Schweiz), (nearest to the line) Lüder Blome (GC Oberneuland.)