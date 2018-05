Gegen die SG rechnete Trainer Björn Panteleit mit einem schnellen Spiel und einem deutlichen Sieg. Danach sah es in den ersten Minuten auch aus. Sein Oberligateam schlug hart und präzise auf und war im Angriff haushoch überlegen. Dann setzte die SG jedoch ihre zwei stärksten Angreiferinnen ein, die der Neustädter Block nicht in den Griff bekam. Erst im Tiebreak besannen sich die Bremerinnen ihrer Stärken. Panteleit forderte mehr Druck im Aufschlag und Angriff, was seine Damen auch umsetzten und mit 8:2 in den Seitenwechsel gingen. Trotz einer kurzen Schwächephase, war der Sieg im fünften Satz nicht mehr in Gefahr. "Wir haben zu inkonsequent gespielt und so die SG aufgebaut", sagte Kapitänin Griet Reucher, die den Block der Gäste mit schnellen Angriffen immer wieder überwinden konnte.

Gegen Spelle hatte Panteleit dann nach der Leistung im ersten Spiel große Bedenken, zumal in den vier Begegnungen zuvor dreimal der SC Oberwasser hatte. "Ich habe aber auch ein bisschen gehofft, dass die Mannschaft von Anfang an mit dem Kopf dabei ist." Seine Hoffnungen wurden erfüllt. Druckvolle Aufschläge verhinderten bei den Gästen aus Spelle den Spielaufbau, und so hatte es auch der Block der Neustädterinnen leicht, die Angriffe postwendend zurück zu geben. Neuzugang Claudia Streblau konnte im Angriff einige schöne Punkte machen. Und auch Rückkehrerin Lisa Billeke feierte ein gelungenes Debüt im Angriff. Libera Britta Weiner überzeugte mit ihrem ersten Pass und trug maßgeblich zum deutlichen Erfolg der Neustädterinnen bei. "Wir haben solide gespielt, nicht geglänzt, aber von Beginn an dominiert, das hat mich fürs erste Spiel entschädigt", so Panteleit. Sollten die Neustädterinnen auch kommende Woche gegen den SV Union Lohne gewinnen, ist das erste Saisonziel, nämlich von Beginn

an nichts mit dem unteren Tabellenbereich zu tun zu bekommen, bereits erreicht.

BTS Neustadt: Weiher, Billeke, Neddermann, Reucher, Lange, Streblau, Niehaus, Wiener, Evers, Nadolny, Färber.