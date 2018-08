Der zweifahce Olympiasieger und vierfache Weltmeister Robert Bartko. (Roland Scheitz)

Vorjahressieger Robert Bartko zählt in Bremen auch mit seinem neuen Partner Peter Schep zu den Topfavoriten. Sven Bremer sprach mit ihm über seine Erwartungen an das neue Konzept, über seine größten Konkurrenten und seine Zukunftspläne.

Herr Bartko, was ist schief gelaufen in Rotterdam? Sind Sie zufrieden mit Platz fünf?

Robert Bartko: Pim Ligthart und ich haben die ersten beiden Abende total verschlafen und uns dann noch herangekämpft. Es hat nicht ganz gereicht, aber alles in allem bin ich zufrieden.

Wären Sie in Bremen statt mit Peter Schep lieber mit Iljo Keisse gefahren?

Ich würde am liebsten immer mit Iljo oder Roger Kluge fahren. Aber wenn ich mich in den Veranstalter hineinversetze, kann ich verstehen, dass er ein möglichst ausgeglichenes Fahrerfeld will. Und Peter Schep ist nicht irgendein Fahrer, er hat gerade in Rotterdam gewonnen. Ein kleines Problem ist, dass er noch nie in Bremen am Start war und wir noch nie zusammen gefahren sind.

Wer sind ihre schärfsten Konkurrenten? Was trauen Sie Robert Bengsch, ihrem Partner vom vergangenen Jahr, zu?

Marvulli/Kalz, Keisse/Lampater und Stam/Mohs zählen sicherlich zu den Favoriten. Robert Bengsch hat mit Alois Kankowsky einen schnellen Mann an seiner Seite. Die beiden werden Akzente setzen können, aber ich glaube nicht, dass es fürs Podium reicht.