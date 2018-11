Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Börsengang in New York

New York. Manchester United, nach einer Rangliste des US-Magazins "Forbes" mit einer Schätzung von 2,2 Milliarden Dollar der wertvollste Fußballklub der Welt, geht in New York an die Börse. Damit beendete der Premier-League-Klub monatelange Spekulationen über einen Börsengang in Hongkong oder Singapur. Im ersten Erlös rechnet United mit Einnahmen von bis zu 100 Millionen Dollar (79 Millionen Euro) – der Einzelpreis der Aktie und das Datum des Börsengangs sind aber noch offen. Mit den Einnahmen will ManUnited seinen beachtlichen Schuldenstand abbauen: Dieser betrug im März nach offiziellen Angaben umgerechnet 526 Millionen Euro.