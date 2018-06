Der Oscar-Preisträger Boyle weiß, dass er das grandiose Eröffnungsspektakel von Peking nicht übertrumpfen kann – zumal er mit einem Budget von 27 Millionen Pfund dreimal weniger Geld zur Verfügung hat als die Chinesen 2008. Sein Konzept einer inszenierten englischen "Landidylle" im Stadion mit Wiesen, Gemüsebeeten, Bauern und echten Tieren wurde im Juni bei der Vorstellung bereits als "Teletubby-Spiele" verrissen. All das würde normalerweise ausreichen, um einem Film- und Bühnen-Profi den Schlaf zu rauben. Nur nicht Danny Boyle. "Das ist die furchteinflößendste Aufgabe, die ich je angepackt habe", sagt der Brite, "aber es ist gut so. Wir haben Spaß... meistens jedenfalls."

Wie typisch. Denn der humorvolle Mann mit dem zerzausten Haar ist ein Spezialist für intelligente wie mutige Projekte fernab jeder Konvention, die Kultstatus erlangt haben. "Trainspotting" (1995) – seine schwarze Komödie über eine Gruppe von Heroin-Junkies in Edinburgh – war ein Meilenstein der englischen Filmgeschichte. Mit dem düsteren Horrorthriller "28 Tage später" (2007) erfand Boyle das Zombie-Genre neu. Nach den acht Oscars für das bittersüße Low-Budget-Drama "Slumdog Millionaire" (2008) folgte ein bewegender Bergsteiger-Schocker "127 Stunden" (2010), der manche Zuschauer in Ohnmacht fallen ließ. Zuletzt machte Boyle mit dem schrägen Theaterstück "Frankenstein" in London von sich reden, in dem die Kreatur und ihr Schöpfer regelmäßig die Rollen wechselten.

Er hat immer viel riskiert – und dafür meistens Applaus bekommen. Was aber motiviert einen erfolgsverwöhnten Künstler dazu, einen Job zu übernehmen, bei dem Boyle nach eigener Einschätzung unweigerlich scheitern wird? "Danny kann nicht einfach nur herumsitzen, seinen Oscar polieren und mit seinen Erfolgen protzen. Er liebt Herausforderungen", urteilte seine Biografin Amy Raphael. "Ich habe nicht eine Sekunde überlegt, bevor ich zugesagt habe", sagte er selbst. Einer der Gründe sei seine große Liebe zu London. "Die Stadt hat mir alles gegeben", sagt Boyle, der um die Ecke vom Olympia-Stadion in Stratford lebt. Heute will sich das sentimentale Genie dafür auf seine Art bei der Acht-Millionen-Metropole bedanken.

n Die Macher der Olympia-Eröffnungszeremonie geben bis zum Schluss alles, um Details des Programms geheim zu halten. Gestern ließen sie Videos von der Generalprobe vom Internetportal YouTube entfernen. Die Bilder hätten Urheberrechte verletzt, deshalb seien sie nicht mehr zu sehen, hieß es dazu von YouTube. In den Tagen vor dem Olympia-Start heute Abend hatte es zwei Proben im Stadion gegeben, bei denen allerdings einige Details ausgelassen wurden, damit tatsächlich niemand von ihnen erfährt.

Filmregisseur und Zeremonienmeister Danny Boyle hatte die Zehntausenden Zuschauer persönlich aufgefordert, nichts von dem zu verraten, was sie sehen. Für den Internetdienst Twitter war der eigene Hash-Tag-Titel "#savethesurprise" (Rettet die Überraschung) angelegt worden.

Schon vor Wochen hatte es Spekulationen gegeben, James-Bond-Darsteller Daniel Craig habe im Buckingham Palast unter Mitwirkung der britischen Königin ein Video abgedreht. Gemunkelt wurde, er könnte während der Eröffnung per Hubschrauber ins Stadion eingeflogen werden. Man wird sehen: heute Abend.