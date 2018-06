Wallach Limari soll sein Glück in einem 1400-Meter-Rennen versuchen. In dieser Prüfung startet auch die von Pavel Vovcenko trainierte Stute Fire on Motion. In Düsseldorf schickt Trainer Günter Lentz seine Erfolgsstute So Nice ins Rennen. Der am Bremer Trainingsstall hoch eingeschätzte Hengst Schäng wird im „Kölner-Herbst-Preis“ laufen. Auch die Mitglieder des Galopp-Clubs Bremen hoffen auf ihren Wallach Aitutaki. Mit den Stuten Nicoletta (Steffi Hofer) und Puna (Rebecca Danz) sind zwei weitere Pferde von Günter Lentz dabei.