Selbstverständlich werden Dressur und Springen an diesen drei Tagen erneut im Mittelpunkt stehen. Wieder dabei ist die "Reitsport Wortmann"-Bremer Pony-Trophy in der Dressur und die "Yvonne Jülicher"-Bremer Pony-Trophy im Springen, die am Wochenende den Schwerpunkt bilden. In diesen Prüfungen gehen einige der besten Ponyreiter aus ganz Deutschland an den Start.

Daneben findet auch in diesem Jahr am Donnerstag neben der Qualifikationsprüfung zum Cup des Bremer Jugendteams 2013 und dem Bremer Dressur-Cup 2013 wieder eine Qualifikation zum Championat der Sparkasse Bremen 2013 sowie zum KIA-Kombi-Cup 2013 statt. Diese vom Pferdesportverband Bremen ins Leben gerufene Serie soll die Vielseitigkeit der Bremer Nachwuchsreiter fördern. Zur Förderung der Mannschaftsreiterei wurde neben der Kür-Team-Trophy der Blauen Reiter eine Quadrillenprüfung der Klasse E ergänzt.

Aus züchterischer Sicht sind die Qualifikationen zum Bundeschampionat des Deutschen Dressur- und Springponys am Samstag und Sonntag von besonderer Bedeutung. Die Nachwuchstalente werden zunächst am Sonnabend in einer Einlaufprüfung an den Platz gewöhnt, bevor es am Sonntag um die begehrten Tickets für das Finale in Warendorf geht.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Prüfungen für die Jüngsten, die gerade erst mit der Turnierreiterei beginnen. Von der Führzügelklasse bis zur E-Dressur und zum E-Stil-Springen wird hier für jeden etwas geboten. Diese Prüfungen finden am Donnerstag und Sonntag statt. Wieder im Programm wurde zur Ergänzung der Führzügelklasse ein Reiterwettbewerb ohne Galopp ausgeschrieben. Nach den großen Erfolgen aus den Vorjahren wird es auch in 2013 wieder die Sonderwertung um die "Ihr Frisör Birgit Bhatti"-Bremer-Mini-Trophy geben.

Am Sonnabend werden in den Hallen des Schimmelhofs erneut Prüfungen für Nachwuchsvoltigierer angeboten. Somit ist für jeden etwas dabei.

An vielen Ständen gibt es dabei auch Nicht-Reiterliches zu entdecken. Selbstverständlich auch gute Verpflegung. Der Eintritt ist frei.