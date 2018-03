Gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Marten, betreibt Hergen Forkert in Oberneuland den Pensions- und Ausbildungsstall Rosenbusch . Dort ist auch der RC Rosenbusch ansässig, dem die Brüder angehören. Hergen und Marten Forkert werden am Sonnabend beim Publikums-Magneten "Jump & Drive" an den Start gehen. Mit von der Partie ist Susanne Lorenz vom RC Heidehof Oberneuland. Die Berufsreiterin leitet in Teufelsmoor bei Osterholz-Scharmbeck die eigene Anlage "Pferdesportzentrum Lorenz GmbH und Co. KG " wo sie gleichzeitig auch zu Hause ist.

Vierter im Bunde ist Ihr Vereinskollege Kai Scharffetter. Der amtierende Landesmeister der Senioren, der wie Hergen Forkert das Goldene Reitabzeichen verliehen bekommen hat, lebt mit seiner Frau und zwei Kindern auf der eigenen Reitanlage in Bokel.

Sein fünfzehnjähriger Sohn Moritz ist ebenfalls äußerst erfolgreich im Springsattel unterwegs. Das Juniorenkadermitglied hat im vergangenen Jahr an der Deutschen Meisterschaft Children teilgenommen und konnte bereits erste Erfolge in der Klasse S* verbuchen. Bei den euroclassics wird Moritz in der S-M-L-Tour an den Start gehen. Zu seinen Mitstreitern gehören die achtzehnjährige Charity-Angelique Belz vom RC General Rosenberg und die 19-jährige Medizinstudentin Marie Tegtmeier. Die beide jungen Frauen haben Erfolge bis zur Klasse M** vorzuweisen.

Obwohl Marie Tegtmeier aufgrund ihres Studiums ihrer Heimatstadt zumindest zweitweise den Rücken gekehrt hat, ist sie ihrem Verein, dem RC St. Georg zu Bremen treu geblieben. Während des Semesters trainieren sie und ihr Fuchswallach Rouge de Lyon bei Thies Luther in Plön. In der studienfreien Zeit nimmt Maries langjähriger Trainer Hans-Christoph Kühl die Amazone unter seine Fittiche.

Nur RG Schimmelhof dabei

Am legendären Showettkampf der Vereine am Freitagabend wird in diesem Jahr lediglich ein Bremer Verein teilnehmen. Dabei handelt es sich um die Reitgemeinschaft Schimmelhof, die mit rund 400 Mitgliedern zu den mitgliederstärksten Reitvereinen Bremens gehört. Schon vor Weihnachten haben die Schimmelhofer mit dem Training für ihr Schaubild "Sister Act" begonnen.