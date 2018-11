Sie gewannen 2:0, doch das konnte ihren Trainer Ui Gun-sin nicht besänftigen: "Dieser Flaggen-Unterschied war für uns ein großes Problem, wir waren sehr wütend. Wenn man uns als Südkoreaner vorstellt, berührt uns das sehr. Ohne eine Entschuldigung hätten wir nicht weitergespielt."

Gestern haben sich nun auch der britische Premierminister David Cameron und IOC-Präsident Jacques Rogge bei Nordkorea für die peinliche Flaggen-Panne entschuldigt. Diplomatische Schadensbegrenzung einen Tag vor der Eröffnungsfeier.

Das diktatorische Nordkorea und das demokratische Südkorea befinden sich seit dem Koreakrieg 1953 formell im Kriegszustand. Es ist davon auszugehen, dass die Worte des nordkoreanischen Trainers mit Parteifunktionären seiner Heimat abgesprochen worden sind, schließlich möchte die kommunistische Führung im Turbo-Kapitalismus Britanniens nicht ihr Gesicht verlieren. Die olympische Idee gilt der Friedensstiftung, und im Korea-Konflikt sah es lange so aus, als sei diese Absicht nicht völlig absurd. Bei den Spielen in Sydney 2000 und in Athen 2004 liefen der Süden und der Norden gemeinsam mit einer neutralen Flagge ein, sie zeigte den Umriss einer blauen Halbinsel auf weißem Grund, ein Symbol für den Wunsch nach nationaler Einheit. Ihre Wettbewerbe bestritten sie getrennt. 2002 nahmen nordkoreanische Athleten erstmals seit der Gründung beider Staaten 1948 an einem Wettbewerb in Südkorea teil, an den Asienspielen in Busan. Der Sport sollte die Sonnenscheinpolitik der Südkoreaner stärken, die eine Annäherung gesucht hatte. Kim Dae-jung, einst Präsident Südkoreas, erhielt 2000 den Friedensnobelpreis.

Von Sonnenschein ist nicht mehr viel zu sehen. Der konservative Lee Myung-bak, seit Februar 2008 Präsident Südkoreas, hat einen härteren Kurs angeschlagen, gleich zu Beginn hatte er Hilfslieferungen aus dem Süden vom Ende des Kernwaffenprogramms in Pjöngjang abhängig machen wollen. Auch deshalb liefen beide Teams 2008 bei den Spielen in Peking wieder getrennt ins Stadion ein. Jacques Rogge ließ damals mitteilen, er habe sich in Briefen für die Fortsetzung der Annäherung ausgesprochen. In einer Zeit, in der zaghaft über eine gemeinsame Olympia-Mannschaft nachgedacht worden war.

Nun wollten die Machthaber auf der Bühne des Sports ihre Abkehr deutlich machen: Nordkoreas Regime drohte, vor den Heimspielen seiner Fußballauswahl in der Qualifikation für die WM 2010 nicht die Hymne ihres Gegners Südkorea spielen zu wollen, der Weltverband FIFA verlegte beide Partien nach Shanghai. Nach dem nordkoreanischen Beschuss einer Insel im Süden vor zwei Jahren haben sich die Beziehungen noch einmal verschlechtert.

Zwei Großereignisse finden in Südkorea statt: 2015 die Universiade in Gwangju, 2018 die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Werden die Nordkoreaner wie den Sommerspielen 1988 in Seoul aus Protest fernbleiben? Oder wird es eine erneute Annäherung geben? Vor diesem Hintergrund kann eine falsche Flagge – "ein menschlicher Fehler", wie es Paul Deighton aus dem Organisationsstab ausdrückte – enormen Schaden anrichten. Ob die olympische Korea-Diplomatie vorerst beendet ist? In der ersten Runde der Tischtennisteams trifft Nordkorea auf einen spannenden Gegner: Südkorea.